محمد بن زايد يتلقى تعازى قادة الدول الشقيقة والصديقة فى وفاة خليفة

جدة - نرمين السيد - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبى اليوم اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة قدموا خلالها تعازيهم فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.





ونقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد تلقى سموه التعازى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت الشقيقة وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وفخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وأعرب قادة الدول خلال اتصالاتهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وآل نهيان الكرام وشعب الإمارات فى هذا المصاب الجلل.. منوهين بمناقب الفقيد ومآثره الحميدة وأعماله الجليلة فى خدمة الإمارات والإنسانية، ودوره فى تعزيز علاقات دولة الإمارات مع بلدانهم وما شهدته الإمارات فى عهده من نهضة حضارية كبيرة. من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التى عبر عنها قادة الدول الشقيقة والصديقة وما قدموه من مواساة صادقة للإمارات وشعبها، داعياً الله لهم دوام الصحة والعافية.

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