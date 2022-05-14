نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التعداد السكاني 2022 اعرف الشروط و”سجل الآن” الإحصاء السعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التعداد السكاني 2022 في المملكة العربية السعودية صرحت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة عن تسجيل في التعداد السكاني 2022، لقبول طلبات المخصصة للعمل، في احدي مشاريع المملكة الهامة والتي تعمل على تنظيم المخططات العمرانية في جميع أنحاء المملكة طبقًا لمتطلبات النمو السكاني، والتي تعطي للمواطنين فرصة الاستفادة منها بصورة جيدة، حتى تتعرف على العديد من التفاصيل تابع المقال.

التسجيل في التعداد السكاني 2022 في المملكة

يمكن التقديم في التعداد السكاني 2022، ولذلك يجب أن تتوافر عدد من الشروط المطلوبة للحصول عليه تابع التالي:

أولًا عليك الدخول مباشرة إلى بوابة تعداد السكان السعودية من هنا.

بعد ذلك قم بالنقر على كلمة التسجيل من خلال النفاذ الوطني ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على كلمة أنا لست روبوت ثم انقر على تسجيل الدخول ثم اكتب رمز التحقق.

واخيرًا قم بالمتابعة ثم اتباع جميع التعليمات الظاهرة أمامك حتى تتمكن من التسجيل بنجاح.

بك يكتمل #تعداد_السعودية_2022

شارك في العد الذاتي من خلال الرابط: https://t.co/AK6exbkn2R#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت pic.twitter.com/soc3zGipng — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) بك يكتمل #تعداد_السعودية_2022

شارك في العد الذاتي من خلال الرابط: https://t.co/AK6exbkn2R#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت pic.twitter.com/soc3zGipng — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 12, 2022

الشروط المطلوبة للتقديم في التعداد السكاني

يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها في كافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في التعداد السكاني وهي كالتالي:

علي المتقدم أن يكون مستفيد من حساب منصة أبشر الإلكترونية.

من الضروري أن يكون المؤهل الدراسي للمواطن لا يقل عن شهادة الثانوية.

لابد أن لا يقل عمره عن 20 سنة ويجب أن يكون لديه قدرة في التعامل مع الأجهزة الذكية.

لابد الالتزام بحضور التدريب والخضوع لجميع التقييمات الخاصة بالهيئة.

دخل المواطن المشارك في التعداد السكاني

دخل المواطن المشارك في التعداد السكاني لعام 2022 يقدر نحو 200 ريال سعودي، حيث يتم صرفها للمواطن بصورة يومية عند القيام بأعمال التعداد السكاني، ولكي يتمكن أي مواطن يرغب في التقديم يجب ان تتوافر الشروط اللازمة للتقديم واتباع جميع الإجراءات الخاصة بالتقديم من خلال المنصة الإلكترونية من قبل الهيئة الخاصة بالإحصاء السعودي.

كيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء السعودي

يمكنك التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء السعودي بعدة طرق مختلفة طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة والسبت، بداية من الساعة ٨ صباحًا، وحتى الساعة ٢ ظهرًا، وحتى تتمكن من التواصل ينبغي اتباع الخطوات التالية: