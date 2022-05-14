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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رقم الجلوس بالاسم اليمن 2022 التي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم اليمنية ليتمكن الطالب من معرفة رقم الجلوس بالاسم للعام الدراسي ٢٠٢٢م للثانوية العامة والصف التاسع في كل محافظات اليمن وذلك من خلال الرابط الخاص بالموقع الرسمي للوزارة “الإدارة العامة للاختبارات” الذي قامت الوزارة بتجهيزه، حيث يضم الموقع جميع الطلبة المتقدمين للثانوية العامة والصف التاسع باليمن ومن خلال هذا المقال يتم معرفة ما يخص الاستعلام عن معرفة رقم الجلوس بالاسم في اليمن.

الاستعلام عن رقم الجلوس بالاسم اليمن 2022 الثانوي والتاسع yemenexam.com

يمكن الاستعلام ومعرفة رقم الجلوس بالاسم لطلاب الثانوية العامة والصف التاسع في اليمن العربية علي النحو التالي:

أولا يتم الدخول علي الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم اليمنية من هذا الرابط yemenmoe.net.

يتم بعدها اختيار كلمة رقم الجلوس.

انتخاب واختيار كلمة ثانوي أو التاسع.

كتابة الاسم رباعي كما هو موجود بشهادة الميلاد.

النقر بالبحث عن رقم الجلوس.

يجب عليك الانتظار حتي يتم تحميل الصفحة لان الضغط كبير في الدخول علي الموقع.

رابط الاستعلام عن رقم الجلوس للثانوية العامة باليمن

قامت وزارة التربية والتعليم بجمهورية اليمن العربية بتوفير رابط إلكتروني رسمي يتم من خلاله الاستعلام عن معرفة أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب من خلال كتابة الاسم ويتم الاستعلام ومعرفة بطاقة الجلوس وطبعها للدخول بها الامتحانات ويتم ذلك من خلال هذا الرابط yemenexam.com الرسمي لوزارة التربية والتعليم بدولة اليمن.

أرقام جلوس الثانوية العامة اليمنية ٢٠٢٢م بالاسم

يعد البحث عن معرفة رقم الجلوس بالاسم من اهم المواضيع الأكثر بحثا في الساعات الأخيرة في اليمن حيث يرغب الإلاف من الطلاب في معرفة رقم الجلوس من خلال كتابة اسمهم الثلاثي أو الرباعي، وخاصة قبل ساعات قليلة من دخول الاختبارات التي تبدأ من اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، الموافق الثالث عشر من شوال 1443.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة الاستعلام عن رقم الجلوس بالاسم اليمن 2022 yemenexam.com.