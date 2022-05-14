نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين الجديد “بعد التحديث” في المملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم سلم رواتب المعلمين الجديد، حيث يعمل آلاف المواطنين والمواطنات من جميع انحاء المملكة العربية السعودية في المجال التعليمي، ومن الأشياء التي تهمهم وتمسهم بشكل مباشرة ألا وهي الرواتب، وفي حال صدور أي تحديثات في سلم رواتب المعلمين يسارع مئات المعلمين في البحث عنها لمعرفة كم الراتب الجديد الذي سيحصلون عليه، وسنتابع معكم في هذا المقال سلم رواتب المعلمين حسب ما جاء في آخر جدول على موقع وزارة التعليم السعودية الرسمي، وهذا بشكل مختصر ومفيد، كما سنعرفكم على العلاوات السنوية، فتابعوا معنا سيداتي سادتي المعلمين والمعلمات الموقرين.

وزارة التعليم

وتقوم وزارة التعليم السعودية بنشر آخر المستجدات عبر العديد من المصادر الرسمية الخاصة بها، والتي منها موقع وزارة التعليم الرسمي وحسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتنشر الوزارة سلم الرواتب الخاص بالعاملين في مجال التعليم على موقع وزارة التعليم.

وتتيح وزارة التعليم العديد من الخدمات، ويمكن للمعلمين الاستفادة من نظام فارس للخدمة الذاتية، وهذا يختلف عن نظام نور الذي يتعلق أكثر بالطالب والمدرسة.

سلم رواتب المعلمين

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين سلم الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع التعليمي بالتفصيل وهذا حسب ما جاء في آخر جدول قامت وزارة التعليم بتنزيله في موقعها الإلكتروني moe.gov.sa، وهو ما جاء كما يلي:

سلم رواتب المعلمين الجديد

ويوجد 6 مستويات في الوظائف التعليمية، وسنركز في هذا المقال على أول مستوى وسلم الرواتب والعلاوات الخاص بهم، كل سلم رواتب يبدأ من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة، وقد جاء كما يلي:

رواتب المعلمين المستوى الأول

راتب مساعد معلم أو معلم:

درجة أولى: 5200 ريال سعودي.

ثانية: 5500 ريال سعودي.

درجة ثالثة: 5800 ريال.

رابعة: 6100 ريال سعودي.

درجة خامسة: 6700 ريال.

العلاوة السنوية: ثلاثمائة ريال سعودي.

أما رواتب معلم ممارس بالدرجات كالآتي، والعلاوة السنوية الخاصة به تقدر ب 500 ريال سعودي:

7570 ريال. 8070 ريال. 8570 ريال سعودي. 9070 ريال سعودي. 9570 ريال. 10070 ريال سعودي.

المعلم المتقدم تأتي الرواتب الخاصة بهم حسب المرتبة كالآتي، مع العلم أن العلاوة السنوية الخاصة بهم 540 ريال سعودي: