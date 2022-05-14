سعر متر تعويضات نزع الملكية فى الأحياء العشوائية وأوراق صرف تعويض هدد عشوائيات جدة ومكة والرياض والاحياء التي عليها إزالة فى مدن المملكة وموعد هدد العشوائيات التي تم الإعلان عنها من قبل امانات المدن لتنفيذ خطة الحكومة فى نزع الملكيات فى الاحياء العشوائية للعمل على إزالته البعض منها وتطوير الاخر وفق رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن الملائم للمواطنين حيث تنعدم البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية فى تلك الاحياء التي صدر لها إزالة مما يجعلها بيئة خصبة لإنتشار الجرائم والامراض ومرتع للخارجين عن القانون لافتقارها للتنظيم وارتفاع الكثافة السكانية بتلك الاحياء التي صدر لها قرار هدد.

سعر متر تعويضات إزالة الاحياء العشوائية

قيمة تعويض هدد الاحياء العشوائية بالنسبة لهيئة تعويضات الرياض سوف يكون بنفس سعر تعويض نزع الملكية فى مشروع القدية والذى بلغ 3000 ريال سعودي للمتر ووصل سعر المتر فى تعويضات حي الغليل فى جدة الى 5000 ريال بعد رفض العديد من المواطنين تسليم العقارات فأضرت امانة مدينة جدة الى رفع سعر متر نزع الملكية فى الاحياء العشوائية الى خمسة الاف ريال.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتعويض عن إزالة الاحياء العشوائية

أولا يجب تقديم سند الملكية للعقار او صورة واضحة من السند.

أيضا تقديم بطاقة الهوية الوطنية لمالك العقار.

ثم تصوير العقار صورة واضحة.

بعد ذلك صورة من إيصال فاتورة الكهرباء.

ويجب تحديث الاحداثيات الخاصة بالعقار.

ثم يتم تحديد الرقم ومساحة العقار.

بعد ذلك يقوم صاحب العقار بنفسة بتقديم الطلب واضافة رقم للتواصل ومرفق مع ذلك صورة جوية موضح عليها العقار.

الاحياء التي عليها الازالة فى جدة وموعد هدد احياء جدة

موعد إزالة الاحياء فى جدة البداية كانت فى حي غليل ووضع إشارة الهدد على باقي الاحياء.

أيضا مازال العمل مستمر فى حي بترومين وحي المصفاة.

ثم النزلة اليمانية 1 تم الانتهاء منها وجاري رفع الأنقاض فى النزلة اليمانية 2 والنزلة اليمانية 3 وتنتهي رفع الأنقاض فى اخر الشهر الحالي.

كذلك احياء الثعالبة البد ستة البلد سبعة الصحيفة العمارية الكندرة السبيل الهنداوية الثغر البغدادية الشرقية ينتهي ازالتها فى منتصف الشهر القادم.

ثم هدد أحياء الشرفية النزهة السلامة والتي سوف يتم الانتهاء منهم فى فى اخر الشهر القادم.

أيضا حي الرحاب وحي العزيزية يتم الانتهاء منها فى اخر شهر سبتمبر.

وبعد ذلك حي الربوة سيتم الانتهاء من الازالة فى منتصف شهر أكتوبر.

الاحياء التي عليها إزالة فى مكة

حي النكاسة.

ثم حي الزهور.

كلك حي ام النبع.

أيضا حي الخالدية.

بالإضافة الى حي كدي المسفلة الكونكانية.

ثم حي دحلة الرشد الطندباوي.

وبعد ذلك احياء حارة يمن وجرول القشلة والعتيبية.

أيضا احياء المصافي وحي ريع ذاخر.

وأخيرا حي بخش الهنداوية.

الاحياء العشوائية فى الرياض التي صدر لها هدد