معروض طلب مساعدة الوليد بن طلال والذي تقوم بتقديم المسعدات الإنسانية التي تستهدف فئة المحتاجين من الشعب السعودي، وتقوم بتسهيل طلب المساعدة من المؤسسة الإنسانية التي قام الأمير بإطلاقها، مؤسسة الوليد الخيرية، بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة، أو عبر التعرف على المشروعات التي ين=مكنهم الحصول على شقة مجانية من الوليد فيها.

معروض طلب مساعدة الوليد بن طلال وأرقام الاتصال sakani.sa متابعة طلب شقة سكنية

تقوم مؤسسة الوليد بتقديم العديد من المساعدات، حيث تقوم بالتشارك مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية العالمية لتقديم المعونة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، كما يخص الوليد بن طلال المملكة عبر إطلاق منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجيلات في طلب معونة الوليد لحصول على مساعدات مالية أو شقق أو سيارات.

مشروع الشقق المجانية للمحتاجين ومشروع 10 ألاف شقة

قامت مؤسسة الوليد الإنسانية بالتشارك في خطط المساعدة الوطنية الطموحة، حيث مشت في ركب رؤية 2030 التي كان ضمن أهدافها أن يتم تمليك السعوديين للشقق التي يسكنونها ليكون المستهدف أن يتم تمليك 80% من الشعب السعودي لمساكنهم قبيل عام 2030، وتشارك الأمير في هذه الرؤية باستهداف الفئات الفقيرة التي تطلب شقق مجانية أو منخفضة التكاليف عبر الضمان الاجتماعي أو الديوان الملكي السعودي أو عبر منصة سكني، من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، والأراضي المجانية، وقام بإطلاق رابط لتسجيل طلب الشقق أو السيارات المجانية من المؤسسة على أن يتم الإعلان شهريا عبر منصة تويتر عن الفائزين، وفي الشهرين الماضيين تم إيقاف رابط التسجيل ليتم تحويل تسجيل طلب الشقة عبر مؤسسة الوليد والاستعلام عن طلب عبر منصة سكني.

طلب معونة من مؤسسة الوليد بن طلال طلب شقة سكنية عبر وزارة الإسكان تم إطلاق ( الرابط تسجيل مباشر مؤسسة لوليد ).بينما تم إيقافه مؤقتا قامت المؤسسة بتفعيل ( رابط التسجيل والاستعلام والمتابعة ). استقبلت المنصة الإلكترونية الطلبات وتم تسجيلها عبر المؤسسة. تقوم المؤسسة بتحويل الطلبات عبر منصة سكني. يتم الدخول مباشرة عبر ( منصة سكني لوزارة الإسكان ). يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب المقرر من قبل. من الممكن إنشاء حساب جديد. يتم اتباع خطوات التسجيل والحصول على رقم للطلب. يقوم المستخدم بمتابعة الطلب عبر رقم الطلب بحسابه الذي قام بإنشاؤه.

شروط مساعدة مؤسسة الوليد للدعم (مالي – سكني)

يكون المستفيد من الجنسية السعودية.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال.

يكون من غير المالكين للعقارات أو الشقق السكنية أو السيارات.

يتم الاستفادة من مساعدة المؤسسة مرة واحدة فقط.

يجب انطباق شروط استحقاق سكني على المتقدمين لطلب مساعدة الوليد.

يتم التعهد على دفع رسوم استهلاك الكهرباء والمياه للشقة السكنية والصيانة الدورية لها.

لا يجوز التصرف بالبيع أو الهبة للشقة السكنية بعد الحصول عليها.

يكون من غير الحاصلين على مساعدة من قبل من مؤسسة الوليد أو اي مؤسسة خيرية أخرى بالمملكة.