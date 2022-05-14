مساجد الكويت تؤدى صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية وجهت، فى وقت سابق اليوم، جميع أئمة المساجد إلى أداء صلاة الغائب على الفقيد بعد صلاة العشاء فى جميع مساجد البلاد سائلة المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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