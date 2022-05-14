أوسيتيا الجنوبية تحدد موعدا لاستفتاء شعبى على انضمامها لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية ذات الاعتراف المحدود، أناتولى بيبيلوف، اليوم الجمعة مرسوما يقضى بإجراء استفتاء شعبى فى 17 يوليو القادم على انضمام الجمهورية لروسيا.





ووصف بيبيلوف، على قناته فى تطبيق "تيليجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، توقيعه هذا المرسوم بأنه "خطوة مصيرية"، مضيفا: "نذهب إلى البيت، نذهب إلى روسيا".

وأعلنت أوسيتيا الجنوبية انفصالها عن جمهورية جورجيا السوفيتية عام 1989، وشهدت منذ ذلك الحين عدة نزاعات مسلحة حاولت جورجيا خلالها استعادة السيطرة على الجمهورية.

وفى عام 2008، أصبحت روسيا أول دولة عضو فى الأمم المتحدة اعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية، وخطت خطاها منذ ذلك الحين كل من فنزويلا وناورو ونيكاراغوا وسوريا.