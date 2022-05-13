نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سداد الفاتورة وأهم خدمات الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سداد الفاتورة فاتورة الكهرباء هي فاتورة ورقية أو إلكترونية توضح قيمة المال المقرر دفعه من قبل المواطن أو الوافد للدولة نتيجة استهلاك مقدار محدد من الكهرباء، ويتم تحديد قيمة الكهرباء التي تم استهلاكها باستخدام العداد الكهربائي المتواجد داخل كل منزل، حيث يتم احتساب قيمة الفاتورة عن طريق حساب قيمة الكيلوات التي يستهلكها الفرد، وقد أتاحت شركة الكهرباء إمكانية سداد الفاتورة عن طريق الإنترنت سواء عن طريق المواقع الإلكترونية لأحد البنوك، أو عن طريق نقاط البيع المنتشرة في مكاتب خدمة المشتركين، لذا تعالوا معنا لنتعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية السداد في السطور القادمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع الوزارة

أتاحت وزارة الكهرباء السعودية إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الكهرباء السعودية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الضغط على أيقونة خدمات الفواتير.

اختيار أيقونة خدمات المشتركين، ثم اختر فواتيرك.

قم بالضغط على أيقونة الفواتير الإلكترونية.

قم بإدخال رقم العداد الخاص بك.

الضغط على استعلام.

طرق سداد فواتير الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء السعودية بتوفير طرق عديدة من أجل سداد فواتير الكهرباء، وذلك لتيسير الأمر على المستخدمين، ومن أهم هذه الطرق: الهاتف المصرفي، نقاط البيع، بطاقة الائتمان، الصراف الآلي، تفويضات البنوك، الشيكات.

خدمات الشركة السعودية للكهرباء

تقدم الشركة السعودية للكهرباء خدمات عدة للمسجلين على الموقع الإلكتروني لها فقط، ومن هذه الخدمات: تعريفة الاستهلاك، العدادات الذكية، تغيير الجهد الكهربائي، اشتراطات إيصال الخدمة، العزل الحراري، خدمة برق بلس، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة.

خدمة الفاتورة الثابتة

خدمة الفاتورة الثابتة من الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء للمستخدمين، والتي تتضمن تحديد مبلغ ثابت يتم دفعه كل شهر، وذلك بعد حساب متوسط الاستهلاك الفعلي خلال عام ماضي، ويمكن الاشتراك فيها عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، وذلك الضغط على أيقونة الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة ثم إدخال رقم العداد والنقر على اشتراك في الخدمة.