خطوات التسجيل في نظام فارس السعودي وأهم الخدمات المقدمة 1443

يعد نظام فارس السعودي ،أحد أهم ،وأشهر المنصات ،التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذه المنصة خدمات كثيرة يحتاجون إليها إلكترونيا المعلمين ،والعاملين بالقطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل عليهم كافة الإجراءات في وقت وجيز ،وبطريقة سهلة ،وبسيطة ،دون الحاجة إلي الذهاب للإدارة التعلمية السعودية، ويعد ذلك مساعدة من وزارة التعليم السعودي لجيع المعلمين ،والعاملين بالقطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية ،من أجل تعليم أفضل في خطة رؤية المملكة 2030.

الخطوات التي يجب إتباعها بتغير البيانات في نظام فارس السعودي

لكي يقوم المعلم بتغير ،أو تحديث البيانات الخاصة به عبر نظام فارس السعودي الجديد 1443، يجب أتباع الخطوات الأتية:

أولا: الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي بنظام فارس السعوي للخدمات الذاتية.

تسجيل الدخول بالأسم ،والرقم السري الخاص بالمعلم ،وكتابة رمز التحقيق في الخانة المخصصة له.

ثم بعد ذلك فتح الصفحة الرئسية للموقع،ومنها يتم الضغط علي صلاحية البيانات.

سوف تظهر البيانات التي تم إدخالها ،كي يتم تعديلها ،أو تحديثها.

وبعد التأكد التام من تحديث كافة البيانات بشكل صحيح ،يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة ،ثم الضغط علي إضافة.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة تطبيق ،وبذلك يتم حفظ كافة التعديلات.

أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام فارس السعودي 1443

يقدم نظام فارس السعودي ،العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة ،للخدمة العملمين ،والعاملين بالقطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية ،وهذه الخدمات تتمثل في:

يمكن من خلال نظام فارس التقديم علي إجازة ،أو مدها ،أو قطعها بطريقة سهلة ،وميسرة.

وأيضا يمكن من خلاله التقديم للإحالة إلي التقاعد.

يقدم نظام فارس خدمة البلاغ عن أي موظف إنقطع عن عمله.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمعلم ،أو الموظف ،وتعديلها في أي وقت إلكترونيا ،بطريقة سهلة ،وبسيطة.

ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة التعليم السعودي علي الجهد المبذول منها ،في التقدم والإرتقاء بالتعليم في المملكة العربية السعودية ،وتقوم بتقديم العديد من الخدمات إلكترونية ،من أجل تسهيل الإجراءات علي المعلمين ،وأيضا الطلاب ،وأولياء الأمور ،وكل ذلك ضمن خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030