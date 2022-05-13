نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود تقديم رجال 1443 رابط تقديم حرس الحدود السعودي توظيف عبر أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرس الحدود تقديم رجال 1443 هو ما يشغل تفكير الكثير من الشباب الآن الراغب في الالتحاق بوظائف حرس الحدود، فقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية رجال، وفق شروط وضوابط لاختيار أفضل العناصر، والرتب العسكرية المطلوبة للتوظيف هي (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي).

رابط التقديم بات من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل، ويتم التقديم في وظائف المديرية العامة للحرس عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وينبغي على من يرغب في التسجيل قراءة شروط الوظائف جيداً قبل التسجيل، كما يجب تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وأن تكون البيانات مطابقة للمستندات، ويجب رفع جميع المستندات مع استمارة التسجيل الإلكترونية حتى يتم قبول الطلب ولا يتعرض للرفض.

حرس الحدود تقديم رجال

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

تعد وظائف حرس الحدود من الوظائف الجاذبة لكثير من الشباب لما تقدمه من مزايا عديدة. وهذا يفسر الضغط الكبير من قبل الشباب على التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل. ويتم الاختيار والانتقاء بين المتقدمين بناءً على الشروط الموضوعة. لاختيار أفضل العناصر لنيل شرف ارتداء الزي العسكري والدفاع عن الوطن الغالي.

رابط تقديم حرس الحدود 1443 رجال

يتم التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود إلكترونياً عبر موقع أبشر للتوظيف jobs.sa، وذلك بالدخول على موقع أبشر للتوظيف والنقر على الوظائف المتاحة، ويتم اختيار وظائف حرس الحدود رجال، ثم بعد ذلك يتم تعبئة جميع البيانات ورفع جميع المستندات والضغط على تسجيل.

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود العسكرية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو تم إنهاء خدماته والاستغناء عنه من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون متزوج من غير سعودية. اجتياز المتقدم كافة الإجراءات واختبارات القبول. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة. توفر المؤهل المطلوب للوظيفة ومصادقة المؤهل والخبرات من الجهات المختصة.

موعد تقديم حرس الحدود

يبدأ التقديم السبت 13\10\1443 الموافق 14\05\2022، ويستمر التسجيل حتى الخميس 18\10\1443 الموافق 19\05\2022.