بسهولة جدآ.. تحديث لعبة PUPG MOBILE 2.0 للجوالات والمحاكي مع كافة الإضافات والمميزات الجديدة

تعتبر لعبة ببجي من الالعاب المنتشرة في الوقت الحالي حيث يقوم الكثير بتحميلها كما تقوم لعبة ببجي بتنزيل التحديثات والتطورات الجديدة بين الحين والأخر مما يجعل اللعبة اكثر متعة حيث تصدر كل عام لعبة ببجي إصدار جديد مما يسرع من اللعبة ويساعد في مهاجمة العدو حيث ظهر التحديث الجديد للعبة في 11 مايو ٢٠٢٢ من خلال puBG MOBIl 2.0 حيث يعتبر ذلك الإصدار الجديد للعبة الذي يمكن تنزليه من خلال جوجل بلاي على الهاتف المحمول وسوف نشرح خلال تلك المقال طريقة تحديث لعبة ببجي على جميع الأجهزة.

تحديث لعبة ببجي

تعتبر لعبة ببجي من الالعاب المهمة حيث قامت لعبة ببجي بإصدار بعض التحديثات الجديدة في ٢٠٢٢ وسوف نوضع طريقة تحديث اللعبة خلال تلك السطور

نقوم بمسح اللعبة نهائي حتى لا يختلط الأمر للإصدار الحديث بالإصدار الحديث حيث يتم تحديث اللعبة من المتجر.

إذا وجدنا بعض العطل لتحميل اللعبة يجب اتباع الخطوات التالية

نقوم بالدخول على البريد الالكتروني الخاص باللعبة ونستبدله ببريد الالكتروني جديد.

نقون بتفريد مساحة كافية لتحديث الإصدار الجديد للعبة ببجي.

ندخل لعبة ببجي ونعمل على تسجيل الخروج من اللعبة ونقوم ببعض الاصلاحات الخاصة بها من خلال الإعدادات.

نقوم بالدخول على متجر الالعاب ونقوم بالبحث عن لعبة ببجي.

سيظهر لنا كلمة تحديث نقوم بالضغط عليها وننتظر دقائق حتى يتم الإصدار الجديد للعبة.

نقوم بالضغط على تسجيل الدخول إلى اللعبة وبذلك تكون اللعبة جاهزة للاستخدام.

وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتحديث لعبة ببجي بكل سهولة.

تحديث لعبة ببجي في ليفيك