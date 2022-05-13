شروط ورابط تقديم حرس الحدود للرجال 1443 تفاصيل الالتحاق بوظائف حرس الحدود للرجال وكيفية التسجيل فى وظائف الحرس 2022 والتي تم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم لوظائف الحدود للرجال وفق بعض الشروط التي يجب استيفائها لقبول أوراق المتقدمين على الوظائف الماحة فى حرس الحدود وكذلك آلية تقديم طلب التحاق الكتروني فى وظائف المديرية العامة لحرس الحدود 2022 بالإضافة الى رواتب وظائف حرس الحدود للرجال 1443.

شروط تقديم وظائف حرس الحدود 1443

أولا يجب ان يكون الشخص المتقدم لوظيفة حرس الحدود مواطن سعودي الأصل والمنشأ.

لكن يتم استثناء من كان يعمل والدة فى خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ.

كذلك يجب ان يكون المتقدم على قدر من السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك.

أيضا يجب ان يتوافق المؤهل العلمي مع متطلبات الوظيفة والتخصصات المطلوبة فى وظائف حرس الحدود.

ثم فى حالة ان كان المؤهل العلمي من خارج السعودية يجب ان يتم معادلته والتصديق عليه من قبل وزارة التعليم السعودية.

كذلك يشترط ان يكون المتقدم لائق طبياً وبدنيا لأداء مهام الوظيفة ولا يعاني من اي اماض مزمنة.

أيضا يجب ان لا يكون المتقدم متزوج من اجنبية.

ثم يجب ان لا يكون سبق له العمل فى احد الوظائف التابعة للنظام العسكري وتم فصله منها.

يجب تناسق طول المتقدم مع الوزن وفق لائحة حرس الحدود الطبية.

كيفية التقديم فى وظائف حرس الحدود للرجال 2022

يجب الدخول على رابط ابشر توظيف.

ثم النقر على خيار الوظائف المتاحة.

وبعد ذلك تحديد وظائف حرس الحدود رجال 1443.

ثم اختيار الوظيفة التي تتوافق مع المؤهل الدراسي.

أيضا يجب كتابة البيانات المطلوبة والتأكد منها ومراجعتها والنقر على خيار حفظ.

ثم خيار ارسال الطلب ويجب الاحتفاظ برقم الطلب وطباعته لمتابعة حالة طلب وظيفة حرس الحدود.

موعد تقديم وظائف حرس الحدود للرجال

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ان موعد التسجيل فى وظائف حرس الحدود ستكون بداية من يوم السبت الموافق 13-10-1443 هجرياً والموافق 14-5-2022 ميلادياً على رابط منصة ابشر توظيف حيث سيكون يوم الخميس الموافق 18-10-1443 اخر يوم للتقديم فى وظائف حرس الحدود للرجال 1443.