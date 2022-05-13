عروض ابل ايفون 13 ميني مكتبة جرير وأهم المواصفات

عروض ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 ميني‎‎ مكتبة جرير يعتبر من العروض المتميزة التي قامت بتدشينها المكتبة في الفترة الماضية وذلك بالتزامن مع إعلان شركة أبل عن إصدار كافة إصدارات الجوالات الذكية الخاصة بأيفون 13 في المملكة العربية السعودية وفي جميع الدول العربية وقد شاركت مكتبة جرير في تقديم عروض ايفون 13 بجميع الإصدارات وبجميع الألوان أيضًا خلال الفترة الأخيرة لهذا سنتعرف على أبرز عروض تقسيط المشتريات من مكتبة جرير، كما أننا سنتعرف على أبرز مميزات هذا الإصدار الذي قدمته المكتبة.

عروض ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 ميني‎‎ مكتبة جرير

إذا كنت ترغب في الحصول على الجوالات بنظام التقسيط فيمكن ذلك من خلال مكتبة جرير في العروض الأسبوعية، كما يمكن الحصول على الجوالات بسعر الكاش أيضًا، فإن كنت ترغب في الحصول على ابل ايفون 13 ميني الجديد من مكتبة جرير بمساحة تخزين على سبيل المثال 512 جيجا بايت، فيمكن الشراء بعد الحصول على الخصم بسعر 4579 ريال سعودي فقط.

أما في حال الرغبة في اقتناء الجوال بألوانه المتعددة المتوفرة خلال الفترة الحالية، فيمكن الحصول على بالتقسيط بسعر 212 ريال سعودي دفعة شهرية، يتم تقديمها إلى المكتبة لفترة ثلاث سنوات كاملة وذلك هو أقصى حد وفترة للتقسيط بالتعاون مع الجهة المشاركة.

مواصفات ابل ايفون 13 ميني

وهناك العديد من المواصفات المميزة في هذا الجوال والتي قامت المكتبة بإعداد تقرير شامل وواف عنها جميعًا، فمن أبرز المواصفات الخاصة بجوال ابل ايفون 13 ميني الجديد ما يلي: