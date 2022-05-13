نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير ايفون ١٣ برو ماكس عروض التقسيط والدفعات الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎ من أحدث الجوالات الذكية التي قامت مكتبة جرير بتقديمها في الآونة الأخيرة لصالح عملائها في المملكة العربية السعودية وذلك في كافة الفروع المتوفرة، ويمكن الحصول على تقسيط المشتريات والحصول على ايفون 13 برو ماكس بنظام التقسيط على وجه التحديد، ولكن ينبغي معرفة ما هي عروض تقسيط مكتبة جرير وما هي أحدث خصومات وأيضًا عروض مكتبة جرير الأسبوعية إذ أن المكتبة تعمل على توفير العروض بشكل أسبوعي بحيث يتناسب ذلك مع احتياجات العملاء في السعودية.

جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎

قامت مكتبة جرير بتوفير جرير ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط في العروض الأسبوعية الجديدة، وأشارت إلى أن كافة الإصدارات متوفرة مؤخرًا، ولكن من بين الإصدارات التي نالت إعجاب الجميع وحققت نسبة أرباح عالية أيضًا هي إصدار بمساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت.

فهذا الجوال يعمل بتقنية الجيل الخامس ويمكن الحصول على هذا الجوال في هذا العرض بسعر 4999 ريال سعودي فقط وذلك مخصص فقط لسعر الكاش للجوال، وكلما ارتفعت قيمة المساحة التخزينية سيكون ذلك سبب لرفع سعر الجهاز أيضًا، وقد وضحت المكتبة أنه متوفر بأكثر من لون خلال الفترة الأخيرة.

عروض تقسيط جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎

أما في حال الحصول على هذا الجوال بإصدار 128 جيجا بايت بالتقسيط فإن ذلك سيكون له مميزات عديدة من بينها إمكانية الاشتراك مع شركة كوارا للتمويل وهي الجهة التي تتعاون معها المكتبة لتوفير نظام التقسيط إلى العملاء، فيمكن التقسيط بقيمة دفعات شهرية تصل إلى 232 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات كاملة.

ويمكن معرفة المميزات المتعددة التي يحصل عليها العميل عندما يحصل على فرصة التقسيط من خلال المكتبة، فمن أبرز المميزات لتقسيط المشتريات ما يلي: