الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443عبر الهاتف والاعتراض على المخالفات

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443المخالفات المرورية هو إجراء يتخذ ضد المخالفين لقوانين المرور، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المشاة وأصحاب المركبات بمختلف أنواعها، حيث هناك بعض الأمور التي تعتبر مخالفة عند القيام بها أثناء القيادة مثل: قيادة السيارة تحت تأثير شرب المخدرات أو الكحوليات، عظم وجود تأمين سيارة ساري الصلاحية، عبور الطريق من دون الأماكن المخصصة لذلك، الرجوع إلى الخلف في الك ق العامة، عظم حمل رخصة القيادة أثناء السير، وغيرها من الأمور الأخرى التي أقرها قانون المرور في المملكة العربية السعودية، وتختلف رسوم المخالفات فيما بينها على حسب درجة المخالفة، فهناك بعض المخالفات التي تصل غرامتها إلى 100 ريال سعودي، والبعض الآخر يصل إلى 1000 ريال سعودي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1443

الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور الهامة التي تهم جميع مستخدمي المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث أن تسجيل مخالفة ضد المواطن أو الوافد يعرضه لغرامة مالية يجب سدادها في أسرع وقت، لمنع سحب رخصة القيادة إلى الأبد، لذا نعرض لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية:

زيارة الموقع الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

من قائمة الاستعلامات نختار الاستعلام عن المرور.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بصاحب المركبة.

الضغط على عرض، وبعدها يتم عرض المخالفات المرورية برقم الهوية الذي أدخلته، وقيمة المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف عن طريق الاتصال برقم 920020405، أو على رقم 00966114419622، كما يمكن الاتصال بالرقم الموحد 989.

الاعتراض على المخالفات المرورية

الاعتراض على المخالفات المرورية هو حق تمنحه المملكة العربية السعودية، وبالتحديد الإدارة العامة للمرور، حيث يمكن للمواطن والوافد الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة ضد المركبة الخاصة به، ولكن بشرط ألا يتم الاعتراض بعد مرور 30 يوم من تسجيل المخالفة ضد المركبة، حيث يصبح الاعتراض حينها بلا قيمة، كما يجب سداد قيمة المخالفات المرورية قبيل الاعتراض عليها، وأخيرا يسمح للفرد الاعتراض على المخالفة المرورية مرة واحدة فقط، ويتم رفض الاعتراض عند تقديمه للمرة الثانية.