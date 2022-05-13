العالم اليوم - بايدن يؤكد دعم دور الأردن كوصي على مواقع إسلامية بالقدس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 11:16 مساءً - جدد الرئيس الأميركي جو بايدن دعم إدارته لدور الأردن المستمر منذ فترة طويلة كوصي على المواقع الإسلامية المقدسة في الحرم القدسي، وذلك بعد اجتماع مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع إن بايدن أكد "دعمه القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وأشار إلى الحاجة للحفاظ على الوضع القائم التاريخي في القدس".

وأضاف البيان أن "الرئيس اعترف أيضا بالدور المهم لوصاية المملكة الهاشمية على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس.