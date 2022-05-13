العالم اليوم - البنتاغون: وضع تركيا في الناتو لم يتغير رغم تصريحات أردوغان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 11:16 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة تعمل لاستيضاح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فنلندا والسويد، لكن وضع أنقرة في حلف شمال الأطلسي لم يتغير بسبب هذه التصريحات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين "لم يتغير شيء بالنسبة لوضعهم في حلف شمال الأطلسي... نعمل من أجل استيضاح موقفهم". وقال أردوغان في وقت سابق الجمعة إن من غير الممكن أن تؤيد تركيا خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف نظرا لأن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا "توجد بهما منظمات إرهابية كثيرة".

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