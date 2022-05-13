العالم اليوم - 5 قتلى و7 جرحى في هجوم إسرائيلي على حماة بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 11:16 مساءً - ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن بيان عسكري أن هجوما صاروخيا إسرائيليا على منطقة مصياف بريف حماة مساء الجمعة أسفر عن مقتل خمسة بينهم مدني وإصابة سبعة بينهم طفلة.

وأضاف البيان العسكري أن الهجوم بدأ في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي السوري وانطلق من اتجاه غرب بانياس. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدران مناهضان للحكومة السورية إن الضربات استهدفت مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية للرئيس بشار الأسد، ولم يوضح التلفزيون الرسمي السوري ما إذا كانت المنطقة التي قُصفت منطقة عسكرية.

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