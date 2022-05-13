نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ، حيث عملت المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية سداد قيمة الفاتورة المستحقة على العميل للتيسير على المواطنين في المملكة وسوف نقوم بالتعرف على خدمة الاستعلام والطرق المتاحة لخدمة الفواتير.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

لا تتيح الشركة السعودية للكهرباء إمكانية معرفة فاتورة الكهرباء للاستهلاك الشهري للعداد الخاص بالمستفيد من خلال اسم صاحب العداد. ولكن يمكن الاستعلام من خلال رقم الحساب أو رقم العداد. وفي الخطوات التالية سنوضح كيفية استعل عن فاتورة الكهرباء بسهولة. وكذلك رقم شركة الكهرباء للأعطال الفنية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية استعلام عن فاتورة من خلال الأنترنت داخل المملكة معرفة كيفية الاستعلام برقم الحساب.

الذهاب إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

كتابة رقم الحساب والرمز المرئي.

التأكيد على رقم الحساب والرمز المرئي.

النقر على عرض.

ثم تنقل إلى صفحة عرض التفاصيل المطلوبة للمستخدم.

كيفية الاشتراك في خدمة فواتيري بشركة الكهرباء السعودية

تعتبر خدمة فواتيري من أهم الخدمات المتاحة من شركة في المملكة العربية السعودية وتقدم هذه الخدمة الاستعلام عن فاتورة برقم الحساب فاتورة والاستعلام عنها بكل سهولة برقم الحساب واسم المستخدم وللتعرف على هذه الخدمات في الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة.

النقر على تسجيل الدخول.

أختيار نافذة أفراد أو أعمال لاستكمال الطلب.

كتابة الجنسية للمستخدم.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد ورقم جوال المستخدم المسجل.

النقر على إكمال الطلب.

كتابة البيانات الشخصية للمستخدم بشكل دقيق وصحيح.

وصول رسالة نصية على الجوال برقم الرمز المرئي لاستكمال الطلب.

النقر على إكمال الطلب.

ما هي خدمات الفواتير الإلكترونية

قدمت شركة الاتصالات خدمة الفواتير الإلكترونية من خلال الإنترنت والتي أطلقت مع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية .

الفاتورة الثابتة.

رسائل البريد الإلكتروني.

خدمة حساب الاستهلاك السكني.

رسائل الجوال sms.

وهذه الخدمات السابقة والمقدمة من خلال شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية لها مميزات عديدة ومهمة ومتاحة لجميع المواطنين. كما يمكنك معرفة رقم طوارئ شركة الكهرباء الخاص بالحالات الحرجة والطارئة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال والتعرف من خلالة على شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية ومعرفة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب طريقة سداد الفواتير وكذلك خدمات الفواتير الإلكترونية وكيفية الاشتراك في خدمات فواتيري والاستعلام على فاتورة الكهرباء برقم الحساب والاسم.