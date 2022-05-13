نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البصمة باستخدام رقم الإقامة منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن البصمة باستخدام رقم الإقامة نظام البصمة هو أحد الأنظمة المحدثة التي أطلقتها وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم إدخال بصمة كل فرد من المقيمين أو المواطنين داخل المملكة في نظام إلكتروني متكامل، ولا يمكن لشخص إنهاء أحد المعاملات أو تجديد المستندات دون وجود بصمة أو تحديثها، حيث تظهر رسالة بأن البصمة غير محدثة، وبالتالي يجب على صاحب البصمة الرجوع مرة أخرى إلى مكتب الجوازات لتسجيل البصمة مرة أخرى، لذا أتاحت وزارة العدل إمكانية الاستعلام عن البصمة عبر منصة أبشر إلكترونيا دون الذهاب إلى أحد المصالح الحكومية، وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن أو رقم الإقامة.

الاستعلام عن البصمة باستخدام رقم الإقامة

الاستعلامات الإلكترونية من الخدمات التي أتاحتها الحكومة السعودية لجميع الأفراد داخل المملكة، وخاصة منصة أبشر الإلكترونية التي تعتبر من أشهر المنصات الإلكترونية التي تخدم ملايين المواطنين، ويمكن الإستعلام عن البصمة كالتالي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن البصمة.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

قم بكتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

إذا كانت البصمة محدثة، سيظهر لك رسالة بأن البصمة محدثة، بينما إذا كانت البصمة غير محدثة، فإن ذلك يدل على أن البصمة تتطلب تحديث.

شروط تسجيل البصمة للأطفال

توجد العديد من الشروط التي يجب توافرها عند الرغبة في تسجيل بصمة جوازات للأطفال، أهمها:

أنه لا يمكن تسجيل بصمة الجوازات للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات.

لا يمكن تسجيل بصمة الجوازات للأطفال حديثي الولادة.

لابد أن يكون الأب والأم من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة.

يجب أن يكون محل ميلاد الطفل هو المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على كل أب وأم تسجيل البصمة الخاصة بأبنائهم، لتجنب فرض الغرامة المالية التي تطبق عليهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة.

طرق التواصل مع الإدارة العامة للجوازات

توجد طرق عدة يمكن بها التواصل مع الإدارة العامة للجوازات لتقديم شكوى أو استعلام، وذلك بالاتصال على رقم 8004399999، أو فاكس 0114537924، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني.