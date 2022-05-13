الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور مايو 2022 عبر وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور ، تزايدت عمليات التساؤلات من المواطنين المستفيدين بالضمان الاجتماعي بالمملكة والتي وردت إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مواعيد صرف الضمان الاجتماعي عن شهر مايو 2022 بالإضافة إلى طرق التحديث للبيانات والتسجيل للمواطنين الجدد من أجل الاستفادة بالدعم المقدم، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات للمواطنين عبر موقعها الرسمي على تويتر، نظرًا لأن برنامج الضمان الاجتماعي يعد من أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لدعم الملايين من المواطنين وأصبح له دور إيجابي كبير في تنمية الاقتصاد بالمملكة تحقيقًا لرؤيتها الجديدة.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

طمأنت وزارة الموارد البشرية كافة المواطنين المستفيدين بالضمان الاجتماعي، بشأن مواعيد صرف الدعم للمستفيدين عن شهر مايو الجاري، حيث أوضحت أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم للمستحقين يوم 31 مايو الموافق الأول من ذي القعدة 1443 هجريًا، حيث تودع المبالغ المستحقة في كافة الحسابات المصرفية للمستفيدين المستوفين لشروط صرف الدعم، حيث يوفر هذا النظام تقديم الدعم للمستفيدين الذين قاموا بالفعل بالتسجيل بداخل البرنامج سعيًا وراء تحسين مستوى المعيشة والوقوف بجانب المواطنين لتخطي الأزمات الصعبة بعد ارتفاع الاسعار وفرض الضرائب في كافة أنحاء المملكة.

خطوات استعلام الضمان الاجتماعي

ويمكن للجميع الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الضغط على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالمملكة.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية لمعرفة حالة الضمان.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الصفحة الظاهرة بصورة صحيحة.

التأكد من كافة البيانات والتي هي ذاتها المسجلة بالضمان الاجتماعي.

الضغط على تأكيد وسوف تظهر صفحة لتسجيل رقم الضمان ورقم التعريف.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الهاتف، والضغط على عرض.

سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

يمكن للشخص صاحب البيانات التعديل عليها وتحديثها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

حددت المملكة عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطنين من أجل استحقاق الضمان الاجتماعي ومن بينها :