نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات stc ايفون لجميع السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات stc هي واحدة من اكثر الخدمات التي يعتمد عليها المواطن في المملكة العربية السعودية. وذلك لشراء الجوال الذي يريده والمفضل له حيث تقدم الشركة بعض الخدمات والمميزات للمواطنين وسهولة الحصول على الجوال بالتقسيط المريح والسداد بكل يسرو سوف نقوم بالتعرف على هذه الشروط والخدمات والتعرف على كل أنواع الجوالات المقدمة من خلال الشركة.

تقسيط جوالات stc

تقدم الشركة العديد من المميزات للمواطنين في المملكة العربية السعودية وتقديم خدمة التقسيط للجوالات المراد شرائها. وذلك من خلال بعض الطرق التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

النقر على (mystc) وتسجيل الدخول على الموقع.

ثم اختيار نوع الحساب للأفراد أو الشركات.

تحديد طريقة الدفع وطريقة التقسيط المناسبة لكل فرد.

ثم تحديد الطريقة المفضلة لك لنظام التقسيط من جميع الطرق المتاحة من خلال الشركة.

تحديد نوع الجوال والماركة والموديل الذي تريده من الشركة.

التأكيد على حصول العميل على الجوال من خلال الشركة.

مراجعة الطلب المقدم وتحديد موعد أستلام الجوال من الشركة.

ضوابط تقسيط جوالات stc

تعتبر شركة stc هي الشركة الرسمية الأولى في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم الخدمات لجميع الجوالات الثابتة والخلوية وخدمات الإنترنت وقد امتدت خدمات الشركة لباقي الدول المجاورة داخل منطقة الشرق الأوسط. ويمكنك معرفة ما إن كنت مستحقاً للحصول على ايفون 13 من شركة اس تي السعودية للجوالات أم لا.

يقدم برنامج أقساط (200) لعملاء باقة مفوتر(4) مقسمه لمدة (24)شهرا ومدة (18) شهرا ومدة (12) شهرا.

وكذلك برنامج أقساط (125)(150)لعملاء باقة مفوتر(3)(4) مقسمة لمدة (24) شهرا ومدة (18)شهرا ومدة(12)شهرا.

يقدم برنامج أقساط (100, 75, 50 ,25 ) لعملاء باقة مفوتر(2 ,3 ,4 ) مقسمة لمدة (24)شهرا ومدة (18) شهرا ومدة(12)شهرا.

العميل الذي بلغ سداد الفواتير الخاصة به مبلغ(7800) ريال سعودي يمكنه الاشتراك في برامج الدفعات الشهرية للجوالات الذكية.

في حال أختلاف قيمة الجهاز عن قيمة الشريحة يتم تحصيل مبلغ الجهاز من العميل.

إذا اراد العميل إلغاء عقد دفع القسط الشهري يتم دفع المبلغ الباقي من القسط ودفع قيمة الضريبة المضافة.

إذا دفع العميل قيمة الجوال قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها لا يتم دفع باقي الاقساط.

لا يتم اكتساب نقاط القطاف للعملاء المشتركين حديثا.

تقسيط جوالات stc ايفون 12

يعتبر جوال الايفون من أهم الجوالات التي توفرها الشركة بالتقسيط وتقديم ضمان يصل للعديد من الاعوام وذلك لرغبة الكثيرين الحصول على الجوال بالتقسيط وهي كما في التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة. ثم الدخول على اختيار الجوال والأجهزة الذكية. تحديد ماركة ابل وتحديد ايفون 12. معرفة جميع المميزات الموجودة للهاتف. أختيار نوع التقسيط المناسبة للمستخدم. تحديد مدة العقد المناسبة للعميل (24 ,18 ,12) شهرا. أختيار ذاكرة التخزين في الجوال المطلوب. جميع الأسعار المعروضة شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%).

شروط تقسيط جوالات stc

قدمت الشركة مجموعة من الشروط والأحكام على خدمة التقسيط المريح لجميع العملاء وهذه أهم الشروط الواجب توافرها كما في التال

موافقة العميل على جميع الشروط المقدمة من الشركة.

تسجيل البيانات اللازمة من خلال خدمة عملاء الشركة.

تقديم ما يلزم بضمان سداد سعر الجوال المقدم.

تحميل العميل كل الأعباء من الشركة في حال الرغبة في إنهاء الخدمة المقدمة من الشركة.

إضافة القيمة المالية على الجوال الأصلي وذلك مقابل خدمة التقسيط.

برنامج تقسيط جوالات stc

أتاحت شركة stc للعملاء العديد من الأنظمة والخدمات لسداد الجوالات والأجهزة الذكية وهي كما يلي:

الدفعات الشهرية :– حيث تعطي الشركة مبلغ من المال للعميل الذي يريد شراء الجوال ثم يقوم بعد ذلك بسداد المبلغ بالتقسيط بنظام (200 ,150 ,100 ,50)وتختلف قيمة المبلغ وفقا لمدة سداد المبلغ وإذا زادت شهور قيمة السداد سوف يزيد قيمة المبلغ الذي يتم حصول العميل عليه.

نظام الخط مفوتر :- بإمكان العميل من خلال هذا النظام القيام بشراء الجوال المراد بطريقة مباشرة من خلال جميع الجوالات المتوفرة في الشركة بنظام المفوتر (2 ,3 ,4 ,5) وتبدأ قيمة تقسيط الجوال (25) ريال سعودي شهريا.

أنواع الجوالات التي يمكن تقسيطها من شركة stc

تتيح الشركة عدد من أنواع الجوالات الذكية مثل الهواوي والايفون والسامسونج وجميع الاصدارات الحديثة.

تقسيط جوالات stc عبر تطبيق mystc

يمكن للعميل الذي يريد شراء الجوال المفضل لديه من تطبيق mystc بالتقسيط من خلال الشركة وذلك باتباع التالي:

تحميل التطبيق على الجهاز.

تسجيل الدخول على التطبيق وكتابة كلمة المرور.

ثم اختيار نظام التقسيط.

تحديد طريقة الدفع المناسبة للعميل.

تحديد نوع وموديل الجوال المراد شرائه.

النقر على التأكيد لحجز الجوال.

سوف يتم مراجعة الطلب المقدم وتحديد موعد استلام الجوال وتحديد موعد دفع القسط الأول.

وبذلك نكون قد قمنا بالتعرف على أهم الخدمات والمميزات المقدمة من خلال شركة stc إلى جميع العملاء في المملكة العربية السعودية ومعرفة تقسيط الجوالات من الشركة وضوابط تقسيط الجوال ومعلومات حول شركة stc والشروط اللازمة لتقسيط الجوال وكذلك معرفة برامج تقسيط الجوال وأنواع الجوالات التي يمكن تقسيطها من الشركة وتقسيط الجوالات من خلال تطبيق mystc وتقسيط الجوال ايفون 12 وبرامج الأقساط الشهرية للايفون 12 وذلك للتيسير على جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.