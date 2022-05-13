نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تقسيط ايفون 13 مكتبة جرير وأبرز المميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط ايفون 13 مكتبة جرير المصنف على أنه واحد من أهم الجوالات الذكية المتميزة التي حصلت على نسبة مبيعات عالية سواء في المملكة العربية السعودية أو في الوطن العربي كافة أصبح متوفر بخصومات مميزة لجميع الإصدارات في مكتبة جرير كما يمكن الحصول عليه بنظام التقسيط، لهذا قد كثرت الأسئلة حول كم تقسيط ايفون 13 من جرير وهناك من يسأل هل يوجد تقسيط في مكتبة جرير للعاملين في القطاع الخاص أم أنه متوفر فقط للقطاع الحكومي؟ لهذا سنتعرف على أبرز مميزات وشروط تقسيط ايفون 13 مكتبة جرير خلال الفترة الجارية.

تقسيط ايفون 13 مكتبة جرير

تستطيع شراء العديد من المنتجات من خلال التسجيل للحصول على تقسيط المشتريات من مكتبة جرير، ففي ثلاث خطوات تستطيع تقسيط ايفون 13 مكتبة جرير فيمكن التقديم بالطلب إلكترونيًا، وبعد مراجعة الطلب والحصول على الموافقة يمكنك زيارة المعارض الخاصة بالمكتبة في جميع أنحاء المملكة للحصول على الجوال.

أما ما يخص مميزات تقسيط المشتريات من خلال مكتبة جرير فهي متنوعة، وقد شاركت شركة كوارا المتخصصة في حلول التمويل في تقديم هذا العرض، ومن مميزاته:

إمكانية تقسيط الجوال بدون سداد قيمة المقدم، أي أن العميل يحصل على تقسيط بدون دفعة أولى.

الإجراءات والموافقة ستكون فورية ولكن يتطلب ذلك توافر كافة الشروط واتباع كافة الإجراءات المطلوبة.

تستطيع أيضًا الحصول على قيمة التمويل لتقسيط كافة المشتريات بقيمة تبلغ حوالي 30 ألف ريال سعودي وهذه هي قيمة الحد الأقصى للشراء.

تقسيط مشتريات بدون اللجوء إلى الكفيل أو الضامن، كما أنه متوافق مع الأحكام الإسلامية.

حاسبة أقساط مكتبة جرير

استخدام الحاسبة يجعل العميل على دراية كافية بقيمة الأقساط المطلوب دفعها إلى المكتبة شهريًا، وذلك من خلال التالي:

ثم يتم في الحال إدخال سعر المنتج واختيار فترة السداد إذ يمكن سداد قيمة الأقساط على مدار ثلاث سنوات على سبيل المثال، وبمجرد النقر على تبويب حساب القسط سيظهر لك قيمة ما يتم دفعه شهريًا للجوال من خلال المكتبة.