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عمر شويل - جدة تسجيل الجامعات في السعودية للعام الجديد ، متى يبدأ تسجيل الجامعات السعودية 1443؟ يبدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية التسجيل في الجامعات المرغوبة بعد إكمال المرحلة الثانوية من أجل الالتحاق بالتخصص المراد دراسته حسب نسبته ونتائج اختبارات القدرات والتحصيل. شروط وأحكام القبول العام بالجامعة.

تسجيل الجامعات في السعودية

تعتبر عملية التسجيل في الجامعات من الأمور الضرورية والمهمة لجميع الطلاب الجدد والذين أكملوا امتحانات الفصل الدراسي ، من الضروري التسجيل مرة أخرى لبدء الفصل الدراسي الجديد إلكترونيًا ، وقد حددت جميع الجامعات في المملكة مواعيد محددة للتسجيل على بوابة القبول الموحد للجامعات لتسهيل هذه العملية.

متى يبدأ تسجيل الجامعات

موعد التسجيل في الجامعات حسب إعلان كل جامعة وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة ، حيث تختلف مواعيد التسجيل والقبول في كل جامعة سعودية ، والمواعيد يمكن التعرف عليه من خلال موقع الجامعة.

موعد التسجيل في الجامعات عن بعد في السعودية



نظرا لاختلاف مواعيد التقديم في جامعات المملكة العربية السعودية من جامعة إلى أخرى ، توضح كل جامعة مواعيدها على موقعها الإلكتروني ، وذلك بسبب الخطة الدراسية المختلفة التي تعتمدها كل جامعة ، وفيما يلي التواريخ للتقديم عن بعد في الجامعات السعودية:

جامعة الملك عبد العزيز: يبدأ التسجيل في 24 نوفمبر 2022 م.

كلية جازان: تبدأ في 4/24/2022 م.

جامعة الملك خالد: يبدأ التسجيل في 23/11/2020 م.

كلية الملك فهد للبترول والمعادن: تبدأ في 3/11/2022 م.

جامعة الإمام محمد بن سعود: يبدأ التسجيل في 11/18/2022 م.

كلية الأميرة نورة: يبدأ التسجيل بتاريخ 18/11/2022 م.

جامعة حائل: تبدأ في 14/4/2022 م.

كلية الحدود الشمالية: يبدأ التسجيل في 5/11/2022 م.

مواعيد قبول الجامعات

تختلف مواعيد القبول في جامعات المملكة العربية السعودية من جامعة إلى أخرى ، وفيما يلي شرح تفصيلي لمواعيد قبول الجامعات: