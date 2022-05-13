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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على قرض منصة سلفه الإلكترونية و رابط منصة سلفه للتمويل الشخصي. حيث عملت المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات المهمة والمميزة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة. ومن أهم هذه الخدمات تقديم سلفه للمواطنين المحتاجة تتراوح من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي وسوف نقوم بالتعرف على هذه الميزة من خلال هذا المقال.

ما هي منصة سلفه الإلكترونية

تعد منصة سلفه الإلكترونية من أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية والتي تتيح للفرد أخذ قرض شخصي ومبالغ مالية بشكل سهل وسريع وتعمل المنصة تحت رعاية البنك المركزي السعودي ومعتمدة منه وتتيح للفرد الذي يحتاج إليه بشكل سريع والمبلغ من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي.

أهداف ومميزات منصة سلفة الإلكترونية

تعمل منصة سلفه على تقديم بعض المميزات كما في التالي:

تسهيل فترة السداد.

تقديم هامش ربح تنافسي.

إمكانية جدولة السداد.

توافق التمويل مع أحكام الشريعة ألإسلاميه.

السداد على فترات طويلة.

سهولة الإيداع بسرعة في حساب العميل.

طريقة التقديم على قرض منصة سلفه الإلكترونية

يمكن التقديم على طلب الحصول على قرض منصة سلفه الإلكترونية من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى موقع سلفه الرسمي.

تحديد المبلغ المطلوب والذي يتراوح بين 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي.

تحديد مدة سداد المبلغ .

النقر على أطلب التمويل.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

الموافقة على الأحكام والشروط.

وصول رسالة نصية من خلال رقم الجوال تفيد بالقبول أو الرفض للطلب.

متابعة الطلب عبر المنصة الرسمية.

كيفية تسجيل الدخول عبر منصة سلفه

يمكن الدخول على منصة سلفه الإلكترونية من خلال الطريقة التالية.

الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني.

النقر على تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

إدخال كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

شروط التمويل عبر منصة سلفه

للحصول على التمويل من خلال منصة سلفه باتباع الخطوات التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم داخل المملكة.

لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

لا تقل مدة العمل عن 3 شهور في القطاع الحكومي العام أو 6 أشهر متواصلة في القطاع الخاص في المملكة.

تشترط المنصة أن يكون الراتب الشهري الأدنى 5000 ريال سعودي.

طريقة تحميل تطبيق سلفه على الجوالات

إمكانية تقديم طلب السلفة من خلال تطبيق منصة سلفه الإلكتروني بشكل سريع ومباشر على الهواتف الذكية وذلك لتسهيل المعاملات المالية لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال والتعرف من خلاله على قنوات التواصل مع منصة سلفه الإلكترونية ومعرفة طريقة التقديم على قرض منصة سلفه الإلكترونية تحميل التطبيق على الهواتف وشروط التمويل.