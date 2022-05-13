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بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء في الاردن والمقرر تطبيقها من جانب الحكومة الاردنية، فنجد أن اهتمام الكثير من المواطنين في الاردن منصب على التعرف على كيفية التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن للحصول على الدعم المقدم للأسر المستحقة بناء على الضوابط والشروط التي تم طرحها من قبل الحكومة الاردنية خلال الفترة الاخيرة، فقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بموقع قطاع تنظيم الطاقة والمعادن في الاردن ليتم التسجيل من خلاله للحصول على الدعم الخاص بالكهرباء، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في دعم الكهرباء بالاردن 2022 منصة دعم الكهرباء.
تفاصيل صرف دعم الكهرباء بالأردن 2022 منصة دعم الكهرباء
وقد اشارت الحكومة الاردني متمثلة في قطاع الطاقة والمعادن في الاردن الى بداية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة في الاردن رسميا بداية من بداية شهر ابريل 2022، وهو اخر موعد لتسجيل البيانات الخاصة بالمستحقين المتقدمين للحصول على دعم الكهرباء في الاردن، حيث تستمر الحكومة الاردنية في استقبال طلبات الدعم من قبل المواطنين المستحقين للدعم الخاص بالكهرباء، وهو الدعم الذي يتم تحديد اهليته بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، من اهمها ان يكون المتقدم للحصول على الدعم اردني الجنسية ومن الفئات محدودي الدخل، بالاضافة الى التقديم للحصول على عداد كهرباء واحد لكل أسرة.
رابط التسجيل في دعم الكهرباء بالاردن 2022 منصة دعم الكهرباء
وقد تم الاعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على دعم الكهرباء في الاردن 2022، وهو الموقع الرسمي الخاص بقطاع تنظيم الطاقة والمعادن في الاردن، حيث يتم التسجيل الكترونيا للحصول على الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول الى موقع تسجيل دعم الكهرباء مباشرة .
- يتم اختيار التسجيل في في دعم الكهرباء من بين البرامج المتاحة عبر الموقع.
- ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح عبر الموقع.
- ادخال كافة المستندات والاوراق المطلوبة عبر الموقع.
- عقب التأكد من صحة كافة البيانات والمستندات التي تم ادخالها عبر الموقع يتم اختيار ايقونة اختيار تسجيل الحصول على الدعم.
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