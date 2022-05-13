نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يمنع عشرات السياح الإسرائيليين من دخول أراضيه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 13 مايو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطات الأردنية منعت عبور 40 مستوطنا إسرائيليا إلى أراضيها.

وأوضحت صحيفة "اسرائيل هيوم"، أن السلطات الأردنية عثرت بحوزة الإسرائيليين على ما يعرف بـ"التيفلين"، وهو صندوق جلدي يوضع على الجبهة ويلف الخيط على اليد اليسرى، قبل ممارسة اليهود طقوسهم.

ونقلت الصحيفة عن بعض الإسرائيليين الممنوعين من دخول الأردن، قولهم: "بمجرد أن قاموا بفحص الحقائب بدأوا بإخراج التيفلين من الأكياس، وفي نفس الوقت طلبوا جوازات السفر. وضعونا في غرفة وهناك أوضحوا لنا أن الرموز الدينية غير مسموح بها".

وأكدت وزارة خارجية الاحتلال الخبر، مشيرة إلى أن الأردن يمنع دخول الإسرائيليين الذين يحملون رموزا دينية.

ولم يصدر عن الجانب الأردني أي تعليق على القضية.

عربي 21