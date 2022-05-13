رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي قد ازداد البحث من قبل عدد كبير من الطلاب للتعرف على النتائج الصف الثالث المتوسط بعد الإعلان عن قرب موعد الإعلان عن النتائج، ويبحث الكثير من الطلاب عن كيفية الوصول لها وقد تم التصريح من قبل موقع وزارة التربية والتعليم في العراق أن النتيجة سيتم إتاحتها عبر موقع الوزارة والمواقع المعتمدة، كما أن هناك إقبال كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على نتائج الأبناء، حيث أنه يمكننا أن نتعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وكتابة الاسم الرباعي والرقم الخاص بالامتحان ونستعرض لكم في الأسطر التالية الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة نتيجة الثالث المتوسط العام 2021/2022م..

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالعراق أنه قد تم البدء في أعمال التصحيح لأوراق الطلاب، والتي من المفترض أن يتم الانتهاء منها قريبًا وبناء عليه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ويتم ذلك بعد أن تم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب الذين تقدموا للامتحانات والتأكد من النتائج، ومراجعتها حيث أنه سيتم الإعلان عنها بشكل الكتروني حرصاُ من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

التعرف على نتائج الثالث متوسط 2022

حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة القليلة القادمة سنوضح لكم بخطوات سهلة وبسيطة كيفية الحصول على نتائج الثالث المتوسط العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم،

اولا الدخول على موقع وزارة التربية العراقية من خلال شبكة الإنترنت

اختيار خانة الاستعلام عن النتائج.

أختيار نتائج الصف الثالث المتوسط .

نتيجة الفصل الدراسي الثاني

يتم تحويل الطالب لاختيار المحافظة التي يدرس بها.

كتابة البيانات الأساسية الاسم رباعي ورقم الامتحان.

التأكد من البيانات.

عند ظهور النتيجة للمحافظة يكون ذلك من خلال ملف pdf يتم تنزيله على جهاز الهاتف او الكمبيوتر.

قم بفتح الملف ومن ثم البحث عن النتيجة بالأصم

وقد أعلنت الوزارة أن النتيجة ستم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة وذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة والمواقع المعتمدة مثل موقع نتائجنا