الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 من رابط موقع معرفة نتائج القبول الموازي الشغال برقم الامتحاني واسمك الرباعي

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021. ازداد مؤشرات البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن نتائج القبول بالعراق والذي كان ذلك سبب في شعور بعض من الطلاب بالقلق والتوتر من النتائج بعد ما تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن اقتراب إعلان النتائج والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية كيفية الإستعلام عن نتائج القبول الموازي.

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 واحدة من النتائج التي بامكانكم الحصول عليها والتعرف عليها اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قد تم التصريح من قبل وزارة التربية العراقية عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة على القبول الموازي التي بامكانكم استخراجها بواسطة اتباع بعض من الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج والتي تعمل على تمكين الطالب من التعرف عليها بسهولة وذلك على النحو التالي:.

يتم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يتم الضغط على أيقونة “نتائج القبول الموازي”.

يتم إدخال اسم الطالب أو الطالبة التي ترغب في الاستعلام.

كتابة رقم امتحان الطالب في المكان المخصص لها.

اختيار المحافظة التي يقيم ويدرس بها الطالب.

عند ظهرو النتيجة يظهر أمام المحافظة ملف النتيجة بصيغة pdf.

اضغط على ملف النتيجة للتنزيل على جهاز الكمبيوتر او الهاتف.

افتح ملف النتيجة وقم بالبحث عن النتيجة ومعرفة الدرجات

ستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الطالب.

ما هي شروط القبول الموازي العراقية

هناك بعض من الشروط التي يتم من خلالها القبول الموازي في الدولة العراقية والتي من بينها هي:

أن يكون لدى الطلاب معدل تراكمي والذي لا يقل عن ثلاث درجات أو أعلى حتى يتم قبولهم في كليات الطب الراغبين بها. حصول الطلاب على متوسط ​​إجمالي لا يقل عن 4 درجات وذلك للقبول بالهندسة.

يكون لدى الطلاب معدل تراكمي والذي لا يقل عن 5 درجات للقبول وذلك في كل من كليات العلوم في كل الجامعات الموجودة بالعراق. يشترط في القبول في الكليات والمعاهد الأخرى التي توجد في العراق، أن لا يقل معدل الدرجات التراكمي للطالب عن 6 درجات مطلوب للقبول.

ما هي معدلات القبول بالكليات الطبية في العراقية