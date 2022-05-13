روسيا تعتزم إيقاف إمدادات الكهرباء لفنلندا بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن شركة الطاقة التابعة للدولة الروسية، "اضطرت إلى تعليق استيراد الكهرباء" وذلك بدءًا من 14 مايو.
وأضاف بيان الشركة أن "راو نورديك"، مستورد بارز للكهرباء من وسيا إلى دول الشمال، أصبحت "غير قادرة على سداد مدفوعات الكهرباء المستوردة من روسيا"، ومع ذلك، قالت الشركة الفنلندية إنه "لا يوجد تهديد" لتوفير الطاقة لفنلندا.
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