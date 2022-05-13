جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، أن النمسا تأسف لاغتيال الإعلامية البارزة فى (جنين) وتقدم التعازى الصادقة لعائلتها وأصدقائها. وطالبت الوزارة بضرورة ضمان سلامة الصحفيين فى جميع الأوقات، مشيرة أن التقارير الإخبارية الحرة من قبل وسائل الإعلام هى أمر لا غنى عنه، لافتة إلى أن التحقيق العادل فى هذا الحادث هو أمر ضرورى أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تعرب عن تعازيها للشعب الفلسطينى فى اغتيال شيرين أبو عاقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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