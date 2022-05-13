الصحفيين العرب يدين الاعتداء على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلى على موكب تشييع جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش المركبة التى تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وأثارا من دمائها.





وأضاف الاتحاد، فى بيانه اليوم، أن الرأى العام العالمى تابع بغضب شديد الاعتداء الهمجى لقوات الاحتلال الإسرائيلى على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة أثناء خروج الجثمان من المستشفى، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى هجوما عنيفا على الموكب والذى وصل إلى حد إسقاط الجثمان على الأرض بشكل غير مسبوق فى التاريخ.

وندد الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة بهذه الجريمة البشعة والتى تثبت أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة أخافت سلطات الإحتلال الصهيونى لأدائها البطولى كصحفية مهنية تقوم بمهامها على أكمل وجه لنقل الحقيقة التى يعانيها الشعب الفلسطينى إلى دول العالم.

كما تضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع السلطة الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين فى مساندة قرار السلطة الفلسطينية بعدم مشاركة سلطات الاحتلال فى إجراء تحقيق فى ظروف وملابسات الجريمة الإرهابية النكراء التى ارتكبتها إسرائيل عن عمد وسبق الإصرار، وطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فورى ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامى الشنيع والتعرف على مرتكبى هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب.