الأمم المتحدة: تفاقم أزمات الطاقة والتضخم والديون بسبب 3 أحداث عالمية

جدة - نرمين السيد - أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الاقتصاد العالمى يجتاز فى المرحلة الراهنة تحديات صعبة ولها انعكاسات على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.





جاء ذلك فى بيان صادر اليوم الجمعة عن الأمين العام عقب اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة فى دورتها الصيفية بحضور ممثلى 30 منظمة تابعة للأمم المتحدة. وذكر الأمين العام أن العالم يعيش أزمات متتالية منذ أزمة وباء "كوفيد-19" وتغير المناخ وحتى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا؛ وما ترتب عليها من تفاقم أزمات الغذاء والطاقة والتضخم والديون. وتوقع جوتيريش حدوث تخفيضات كبيرة فى المساعدة الإنمائية الرسمية؛ مما سيكون له آثار سلبية مباشرة على إنجازات الأهداف الإنمائية المستدامة. وأكد التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة تعزيز التنسيق لدعم الاستراتيجيات القطرية متماسكة لجدول الأعمال حتى عام 2030، لافتا إلى ضرورة أن تستثمر كل الدول فى التنمية وهى أفضل وسيلة لمنع الأزمات والحفاظ على السلام الدولى؛ وهو محور أهداف الأمم المتحدة.

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