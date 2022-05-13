مجلس القيادة الرئاسى اليمنى ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويعلن الحداد

جدة - نرمين السيد - نعى مجلس القيادة الرئاسى اليمنى ببالغ الحزن وعظيم الأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده ولأمته.





نعى مجلس القيادة الرئاسى اليمنى ببالغ الحزن وعظيم الأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده ولأمته.

وأشار الرئيس الدكتور رشاد العليمى رئيس المجلس، فى بيان أصدره وبثته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً حكيماً وفياً لشعبه وأمته ونذر حياته لخدمتهما وساهم فى تحقيق السلام العالمى وتلبية نداء المنكوبين فى مشارق الأرض ومغاربها من خلال تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية التى غطت معظم بلدان العالم.

ونوه المجلس بموقف الفقيد ودعمه للشرعية اليمنية من خلال مشاركة بلاده فى تحالف دعم الشرعية وإسهاماته الإنسانية فى تقديم المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وأكد البيان أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة فى ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها فى أعماق التاريخ.

وقال المجلس، فى البيان: "وبهذا المصاب الآليم يتقدم مجلس القيادة الرئاسى باسمه وباسم حكومة وشعب اليمن بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ خليفة بن زايد، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته".

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسى اعلان الحداد على روح الفقيد الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.