العالم اليوم - بالصور.. مراسم صلاة الجنازة ودفن الشيخ خليفة بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 09:21 مساءً - أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، والشيوخ صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية الجمعة.

وخلال صلاة الجنازة، توجه الجميع إلى الله أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم. وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

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