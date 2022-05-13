نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامات انتهاء مدة الإقامة وعدم سفر المقيم بسلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي يتم توقيع غرامات علي المقيمين داخل سلطنة عمان إذا انتهت مدة إقامتهم, هذه السؤال يسأله العديد من المقيمين داخل سلطنة عمان ويحتاجون إلي معرفة إجابته, لتقوم نحن بتوضيح الإجابة الصحيحة علي هذه السؤال ومن خلال المواقع الرسمي في سلطنة عمان, هناك الكثير من المقيمين الذين قد تتجاوز مدة إقامتهم داخل سلطنة عمان عن الحد المسموح به والموجود داخل بطاقة الإقامة التي يملكوها, ويرجع ذلك لأسباب قد تحدث لهم خارجة عن إرادة الشخص, لذا فقد أوضحت شرطة سلطنة عمان الإجابة علي هذه السؤال من خلال كتابة من بعد كام يوم يتم توقيع العقوبات.

متي يتم احتساب غرامات التأخير عن السفر للمقيمين

هناك قواعد محددة وضحتها الحكومة لسلطنة عمان يتم العمل بها والسير عليها حتي يتم احترام القواعد والقوانين المعمول بها ولا يختل توازن النظام داخل السلطنة, حيث يتم فرض غرامات علي الأشخاص المقيمين إذا تجاوز مدة إقامتهم المدة المحددة لهم في بطاقة الإقامة, ويتم توقيع غرامات إذا أقيم المقيم أربعة وعشرين ساعة بعد انتهاء مدة إقامته وهذا بالنسبة للزيارات, كما يتم توقيع عقوبات علي المقيمين العاديين إذا تجاوزت مدة إقامتهم الثلاثين يوم من تاريخ انتهاء الإقامة, ويتم تغريم من يقوم باستخراج جواز سفر مستقل به ولم يقم بدمغ إقامته في الجواز الجديد خلال فترة السماح وهي مائة وثمانين يوم من تاريخ إصدار جواز السفر, كذلك طلب المقيمين الأجنبي إذا لم تدمغ إقامته خلال فترة السماح وهي مائة وثمانين يوم من تاريخ ميلاده.

خطوات دفع هذه الغرامات للتمكن من السفر

هناك خطوات تم توضيحها عبر موقع شرطة سلطنة عمان لكي تمكن الأشخاص الذين عليهم غرامات أن يقوموا بدفعها والتمكن من السفر.