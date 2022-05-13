شروط الاستفادة من الاستمارة الإلكترونية لتجديد جواز السفر أو إصدارة

شروط الحصول علي التأشيرة الإلكترونية في سلطنة عمان, في ظل حرص شرطة سلطنة عمان في تحديث وتطوير أساليب تقديم الخدمات لديها فإنها قامت بإنشاء خدمة الاستمارة الإلكترونية لطلب التأشيرة والتي يتم الحصول عليها من موقع شرطة سلطنة عمان, وقد تم العمل المشترك لتقديم هذه الخدمة بين شرطة سلطنة عمان وبين الإدارة العامة للجوازات والإقامة لتدشين للعمل بالاستمارة الإلكترونية لشئون التأشيرات والإقامة, لتقوم إدارة الجوازات بعد ذلك بوضع شروط لكي يتمكن الأشخاص من الاستفادة من هذه الاستمارة الإلكترونية.

شروط الحصول علي الاستمارة الإلكترونية من موقع شرطة سلطنة عمان

نوهة شرطة عمان علي موقعها الإلكتروني أنه علي كل شخص متقدم للحصول علي هذه الاستمارة الإلكترونية لابد أن يقوم بقراءة الشروط الموضوعة بشكل جيداً حتي يتم قبول طلبه للحصول علي الاستمارة الإلكترونية للتأشيرات والإقامة.

يتم قبول طلبات الالتحاق بالتأشيرة بالنسبة للأبناء الذين تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً.

يتم إحضار صورة من جواز سفر الشخص المتقدم وكذلك المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة.

لابد أن يطلع علي قوانين سلطنة عمان حتي يتم احترام لأنها شرط من شروط القبول.

لن يتمكن الشخص من العمل مع غير كفيله علي أي حال من الأحوال, وإذا حدث وانه وعمل مع غيره فسوف يتعرض للمساله القانونية.

يحق لإدارة الجوازات والإقامة أن ترفض طلب المتقدم لاستخراج التأشيرة بدون إبداء أي أسباب منهم.

لا يمكن المقيمين الأجنبي الموجود خارج سلطنة عمان أن يقوم بتجديد الإقامة وهو خارج سلطنة عمان.

لا يتم قبول الجوازات التي بها تمديد السفارة.

يحق لضابط الجوازات والإقامة أن يقوم بمنع الأجنبي من الدخول إلي الأراضي العمانية إذا رأي أن ذلك يخدم المصلحة العامة الوطنية لسلطنة عمان.

طريقة إصدار أو تجديد تأشيرة بشكل إلكتروني