نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وإجراءات إصدار وتجديد جواز السفر العماني في المقال التالي
إصدار جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفر قديم في سلطنة عمان, يتيح موقع شرطة سلطنة عمان خدمة تجديد أو إصدار جواز سفر عماني بطريقة إلكترونية, وكتب موقع شرطة سلطنة عمان عبر موقعها الإلكتروني الشروط التي يتم بها تجديد أو إصدار جواز سفر والتي يجب أن تنطبق مع المتقدم, كما تم التوضيح أيضاً عن الإجراءات التي يمكن إتباعها لإصدار أو تجديد جواز السفر.
شروط تجديد أو إصدار جواز سفر عماني
وهذه الشروط التي تم وضعها هي شروط موضوعيه يتم العمل بها من أجل بيان إذا كان المتقدم يستطيع أن يقوم بعملية التجديد أو الإصدار.
- أن يقوم المتقدم بتفعيل خاصية التصديق الإلكتروني.
- سريان صلاحية البطاقة الشخصية للمتقدم.
- تواجد مقدم الطلب داخل سلطنة عمان في وقت التجديد أو الإصدار.
- أن يتم إحضار ولي الأمر وهو الأب أن وجد لمقدم الطلب إذا كان عمره اقل مع ثمانية عشر عاماً.
- في حالة أن ولي الأمر وهو الأب متوفي أو متواجد خارج سلطنة عمان فلابد أن يقوم المتقدم بتقديم طلب إلي مراكز الخدمة.
إجراءات استخراج أو تجديد جواز السفر العماني
تم بيان إجراءات إلكترونية من قبل الموقع الرسمي لشرطة سلطنة عمان تبين وتوضح كيفية إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة لمختلف الفئات والأعمار.
- إذا كان المتقدم أقل من ثمانية عشر عاماً يقوم ولي الأمر بالحصول علي الخدمة عبر خاصية التصديق الإلكتروني.
- ملء الخانات الفارغة في الطلب ثم القيام بإرساله.
- يقوم منفذين الخدمة التحقق من بيانات المتقدم.
- يتم بعدها عرض تفاصيل الطلب ورسوم تنفيذ الخدمة, وطرق دفع رسوم الحصول على الخدمة.
- إذا كان عمر المتقدم خمسة عشر عاماً أو أكثر فلابد أن يقوم بالحضور بالزي الرسمي له.
- حضور ولي الأمر إلي مراكز تقديم الخدمة إذا كان المتقدم أقل من ثمانية عشر عاماً.
- عند حضور ولي الأمر إلي مراكز تقديم الخدمة يجب أن يقوم بإحضار أصل البطاقة الشخصية وكذلك رقم الطلب الإلكتروني.
- يتم دفع رسوم الحصول علي الخدمة, وتقدر للأشخاص الذين يكون أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً خمسة ريالات, بينما الأكبر من ذلك عشر ريالات
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