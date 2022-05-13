PDF الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني علي epedu.gov.iq

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني تزداد مؤشرات البحث بشكل ملحوظ في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على نتائج القبول الموازي في العراق بالجامعات العراقية المختلفة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الانتهاء من أداء امتحانات الطلاب خلال الفترة الأخيرة والتي أجريت في جميع المدارس في مختلف أنحاء العراق بناء على الضوابط والشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية من أهم النتائج التي يحرص الطلاب وأولياء الأمور عليها تمهيدا للتعرف على الجامعات التي تم القبول بها للعام الدراسي الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق.

إعلان نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم التصريح عن الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت خلال الفترة الأخير عن فتح باب القبول والتسجيل في القبول الموازي بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، وذلك بناء على المعدلات الخاصة بالقبول التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، والتي يتم بناء عليها تحديد قبول الطلاب في مختلف أنحاء العراق بشكلٍ عام.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب في كافة محافظات العراق سوف يتم استخراجها بشكل إلكتروني بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.