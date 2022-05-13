نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان ظهرت نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
الان ظهرت نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث الآلاف من الطلاب والطالبات يباشرون حالياً بالبحث من اجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي من خلالها يتم الكشف عن حالة قبول الجامعة أو المعهد التي تم قبول الطلاب فيها على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري العارضة نيوز
نتائج القبول الموازي 2021/2022
نتائج القبول الموازي 2021/2022 واحدة من النتائج التي يباشر بالبحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين يرغبون بإجراء الاستعلام عنها على شكل ملفات pdf حيث تم الاعلان بشكل وبصورة مؤخرة على توفير إمكانيات الوصول الى نتائج القبول الموازي التي اصبحت الان محملة على موقع وزارة التربية والتعليم وغيرها من المواقع التي تتعامل مع ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد بمنتهي الاحتراز الممكن ، حيث بامكانكم الان تنزيل نتائج القبول الموازي اون لاين من المنزل وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بكل بساطة من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل خطوات نستعرضها ونعرضها امامكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج قبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة الممكنة حيث بامكانكم الان من المنزل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عند مباشرة واتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل وتدوين البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام
شروط القبول الموازي بالعراق
- أن يكون الطالب قد حصل على ما يزيد ب٣ درجات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.
- ضرورة حصول الطالب على المجموع وبزيادة ٤ درجات عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الهندسية.
- ألا ينقص الحد الأدنى لمجموع الدرجات التراكمي عن ٥ درجات للالتحاق بكليات العلوم على مستوى الجمهورية.
- ألا يقل الحد الأدنى للطالب عن ٦ درجات في الحد الأدنى للالتحاق بباقي الجامعات على مستوى الجمهورية، وهذا وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم العراقية.
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