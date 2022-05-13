النمسا تنعى رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان بالفعل قيادة رائعة حيث كان يسهر على أمن المنطقة.
وأضاف "قلوبنا مع عائلته ومواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة".
بدوره، وصف المستشار النمساوى السابق سباستيان كورتس الراحل بأنه القائد العظيم الذى بنى بنجاح الجسور بين الشعوب فى كل العالم.
كان الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد انتقل إلى رحمة الله اليوم عن 74 عاما بعد مسيرة حافلة فى خدمة شعب الإمارات والإنسانية جمعاء.
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