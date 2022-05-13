«الإيسيسكو» تنعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

جدة - نرمين السيد - ونوهت المنظمة، فى بيان، بالدور الكبير للفقيد وإسهاماته البارزة لدعم العمل المشترك على المستويين الإقليمى والدولى، ودعم الثقافة والآداب والتطورات العلمية، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة.
وأشادت المنظمة بالحرص الدائم الذى كان يوليه الراحل الكبير لدعم الإيسيسكو ورسالتها الحضارية.
وأعرب الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، باسمه ونيابة عنه جميع مسئولى المنظمة عن خالص التعازى والمواساة للعائلة الحاكمة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.
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