فنلندا: ناقشنا مع أمريكا والسويد خطوات الانضمام لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفنلندى، سولى نينيستو، إنه ناقش خطوات فنلندا التالية للانضمام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"، وذلك فى مكالمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الجمعة.





وأوضح البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن المكالمة استمرت حوالى 40 دقيقة. ويأتى ذلك بعد يوم واحد من إعلان فنلندا دعمهما للانضمام إلى حلف "الناتو"، ما دفع الدولة الإسكندنافية للحديث عن عضوية التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة.

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