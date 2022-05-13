محمد بن زايد يتقبل تعازى اتحاد حكام الإمارات فى الشيخ خليفة غدا السبت

جدة - نرمين السيد - يتقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبى تعازى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات فى فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" يوم غد السبت فى قصر المشرف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".





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