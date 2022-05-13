الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى رحل اليوم، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام والمسجد النبوى.





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