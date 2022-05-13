العالم اليوم - ولي عهد السعودية يعزي هاتفيا حاكم أبوظبي في وفاة الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 08:15 مساءً - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي.

وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة للشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

فيما عبر حاكم أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد السعودي على عزائه وموساته لهم في الفقيد.

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.