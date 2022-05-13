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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022 – 2023 ورابط وشروط التقديم للعام الجديد الذي يعد حلم الكثير من طلاب التعليم المتوسط والثانوي، فتتعد مزايا مدارس أشبال الأمة فهي تتبع مباشرة إلى الجيش الجزائري وتهدف إلى بناء جيل قوي من الشباب، توفر إلى الطلاب المستجدين مكان مريح للنوم والطعام والملابس فضلا عن توفير العديد من القاعات الرياضية، فيما تجد أن مدارس أشبال الأمة موزعة في الكثير من المناطق ومتاح التسجيل للإناث، كنا تتميز أنها تقدم لك خيار البقاء في المدرسة أو نقلة إلى مدرسة أخري، بمعني أن البقاء في المدرسة ليس إجباري.

خطوات التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022 – 2023

متاح للطلاب والطالبات دون الخامسة عشر التسجيل في مدارس أشبال الأمة، ودراسة المنهج التعليمي المتطور والمندمج بين التعليم العسكري ومناهج التعليم العام، فيعد الالتحاق بمدارس أشبال الأمة 2022 2023 واحدة من أهم احلام فئات كثيرة من المجتمع الجزائري، تجد أن مدارس أشبال الأمة تضم تعليما في الكور الثانوي للذكور والإناث في (وهران، البليدة، سطيف)، فيما تعتمد عملية القبول على مجموعة من الشروط والضوابط يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين، أهمها أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية، حيث تتم عملية التسجيل من خلال الدخول على رابط التسجيل في مدارس أشبال الأمة.

شروط مدارس أشبال الأمة 2022 – 2023

1. شروط التسجيل الأولي للسنة الاولى ثانوي.

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة مقبولة من الشروط والضوابط يجب أن تتوافر في المتقدمين للتسجيل في مدارس أشبال الأمة للعام الجاري، أهمها التالي:

يجب أن يكون المتقدم مولود عام 2017 فما بعد ويحمل الجنسية الجزائرية.

ينبغي أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية.

يجب النجاح في مستوى القبول.

اوضحت الإدارة أن عملية التسجيل هذا العام متاحة فقط للإناث في السنة الأولى ثانوي.

2. شروط التسجيل الأولي للسنة الاولى متوسط

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

مولود عام 2011 فما أعلي.

التمتع بجانب اللياقة البدنية والرياضية.

موعد التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022 2023

ضمت مراحل القبول في مدارس أشبال الأمة مجموعة من الخطوات جاءت كالتالي:

المرحلة الأولي من التسجيل تتم على الموقع الإلكتروني بداية من 15 يوليو 2022 وتستمر حتى يوم 28 يوليو 2022.

يتم سحب الاستدعاء بداية من 8 أغسطس 2022 وحتي 14 أغسطس 2022.

بداية من 8 أغسطس 2022 وحتي 14 أغسطس 2022. المرحلة الأخيرة في عملية القبول تتم في 25 اغسطس 2022 وحتي 31 اغسطس.

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