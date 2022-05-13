نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الكرشه وام الشلاتيت بقرصين أسبرين بسرعه الصاروخ من غير حك ولا لمس هتبقي قشطة في المقال التالي
أفضل طرق تنظيف الكرشة العديد من النساء لا تفضل الكرشة لأنها لا تستطيع تنظيفها جيدًا، وتبحث عن طريقة تنظيفها، ويوجد العديد من الطرق ولكنها صعبة وقد لا تؤدي نتائج مرضية، ومقال اليوم سأتحدث معكم خلاله عن أفضل الطرق التي يمكن بها تنظيف الكرشة وهي طريقة سهلة للغاية وبسيطة وتحقق نتائج مذهلة، وفي حالة اهتمامك بهذا الموضوع عليك أن تتابع هذا المقال إلى نهايته وسوف تجد الطريقة بالتفصيل.
طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين
ترددت بين النساء أن الكرشة يتم تنظيفها باستخدام الأسبرين ولكن بعض النساء لا تعلم ما هي الطريقة التي يتم بها، وإليكم هذه الطريقة خلال السطور القادمة:
- أول شيء نضع إناء على النار ونضع فيه كمية من الماء تتناسب ع كمية الكرشة وبعد أن يصبح الماء فاتر نرفعه من على النار ونضع الكرشة بداخله لمدة ¼ ساعة.
- والآن نحضر إناء آخر ونضع فيه حالي 2 لتر من الماء المغلي ومعهم 2 قرص من الإسبرين الأخضر ثم نقلبهم جيدًا.
- في هذه الخطوة يتم وضع الكرشة في الماء المغلي بعد إخراجها من الماء الفاتر و بإستخدام المعلقة أو السكني نظفي الطبقة الخضراء الموجودة عليها.
- وبعد أن تصبح الكرشة بيضاء اللون ضعيها تحت الماء في وعاء يناسب حجمها، ثم ضعي عليه الملح والخل والليمون من أجل التطهير وبعدها تصبح جاهزة من أجل الطبخ.
فوائد الفشة والكرشة
- الكرشة والفشة من الأطعمة التي لا يحبها البعض ولكنها من الأطعمة الصحية للغاية والتي تفيد جسم الإنسان بالعديد من الأمور.
- ذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تقي الإنسان من العديد من الأمراض الشركات والأمراض التي تصيب الكلى، كما أنها مفيدة للغاية لصحة العيون وصحة البشرة وجسم الإنسان بشكل عام لذلك علينا أن نتناول الكرشة والفشة.
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