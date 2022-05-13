منظمة التعاون الإسلامى تنعى الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - وتقدم الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، بخالص تعازيه وأصدق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، ولعائلة الراحل الكبير، والأمة الإسلامية جمعاء بهذه الخسارة الكبيرة، فقد كان رحمه الله أحد أبرز القادة الحكماء فى العالم وأرسى دعائم التنمية فى دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة، وأسهم فى دعم وتمكين ونهضة دولة الإمارات، وبروزها فى محيطها العربى والإسلامى والدولى.

وأكد الأمين العام أن الفقيد أسهم بحكمته وقدرته على العطاء فى مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموها وتطورها، كما كان رحمه الله أحد أبرز القادة فى العمل الإنسانى داخل الإمارات وخارجها.. سائلا الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الإماراتى الصبر والسلوان.